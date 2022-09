తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తుపై నివేదిక పంపించిన బీజేపీ?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రాబోయే ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీతో భారతీయ జనతాపార్టీ పొత్తు పెట్టుకుంటుందంటూ అనేక రకాల వార్తలు వచ్చాయి. తెలంగాణలో ఉన్న సెటిలర్ల ఓట్లను బీజేపీవైపు మళ్లించగలిగితే ఇరు పార్టీలకు ఉభయతారకంగా ఉంటుందని, తెలంగాణ లో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో బీజేపీ కీలకపాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంటుందనేది ఆ వార్తల్లోని సారాంశం. దానికి ప్రతిఫలంగా ఏపీలో జనసేనతో కలిసి కూటమిని ఏర్పాటు చేసి ఎన్నికలకు వెళ్లడం జరుగుతుందన్నారు. ఇలా అనేకరకాలుగా వచ్చిన వార్తలకు తెలంగాణ బీజేపీ చెక్ పెట్టింది.

English summary

There have been various reports that the Bharatiya Janata Party will form an alliance with the Telugu Desam Party in relation to Andhra Pradesh in the upcoming elections.