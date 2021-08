ఏపీలో బ్లాంక్ జీవోల రగడ : జగన్ రెడ్డి లేటెస్ట్ ఘనకార్యం వెనుక సీక్రెట్ ఇదే అన్న టీడీపీ నేత పట్టాభి

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం బ్లాంక్ జీవోలు దుమారం సృష్టిస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బ్లాంక్ జీవోల పరంపర కొనసాగిస్తున్న క్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తోంది. జీవో అంటే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ అన్న దానికే అర్ధాన్ని మార్చేసి గోల్ మాల్ ఆర్డర్ అన్న విధంగా బ్లాంక్ జీవోలను జారీ చేస్తోందని టిడిపి నేతలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.

Blank G.Os are currently creating havoc in the state of Andhra Pradesh. The Telugu Desam Party has been criticizing the Jagan government for issuing its series of blank government orders. TDP leaders have criticized the government for changing the meaning of G.O to a government order to golmal order. Pattabhi criticized that there is corruption behind the latest balnk G.Os issuance of financial terrorist Jagan Reddy.