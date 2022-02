టీడీపీపై విషప్రచారం చెయ్యటం కొడాలి నాని పని; ఆ విషయంలో గిన్నిస్ రికార్డ్ మీదే: బోండా ఉమ  

Andhra Pradesh

టిడిపి ఎమ్మెల్యే అశోక్ బాబు అరెస్టుపై మంత్రి కొడాలి నాని చేసిన వ్యాఖ్యలకు టిడిపి నేత బోండా ఉమ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. తెలుగుదేశం పార్టీ పై విష ప్రచారం చేయడమే కొడాలి నాని పనిగా పెట్టుకున్నారని బోండా ఉమ విమర్శలు గుప్పించారు. రాష్ట్రాన్ని అప్పులలో అగ్రగామిగా నిలిపినందుకు ప్రభుత్వం గిన్నిస్ రికార్డు సాధిస్తుందని టిడిపి నేత బొండా ఉమా ఎద్దేవా చేశారు.

Bonda Uma has targeted the YSRCP, claiming that Kodali Nani was spewing poison on the TDP and that the Guinness World Record for leading in debt of AP.