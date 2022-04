పైసావసూల్ జగన్ రెడ్డి; కొత్త జిల్లాలలో భూములవిలువ పెంచింది అందుకే: బోండా ఉమ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జగన్ మోహన్ రెడ్డి పాలనా వైఫల్యాలపై తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఏపీ త్వరలో మరో శ్రీలంక కాబోతోందని టిడిపి పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు బోండా ఉమ విరుచుకుపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఏపీ బీహార్ లా ఉందని, అతి త్వరలో ఏపీ మరో శ్రీలంక కాబోతుందని టిడిపి పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు బోండా ఉమా వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

Bonda Uma was angry that the YSRCP had set up new districts for political gain. Bonda Uma was outraged that Paisa Vasool Jagan Reddy had increased the value of land in the new districts.