జగన్ హిందూ వ్యతిరేకి అంటూ రచ్చ ; ఏపీలో వినాయకచవితి ఉత్సవాలపై ఆంక్షలతో జగన్ కు బూమరాంగ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వినాయకచవితి ఉత్సవాలపై అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. వినాయక చవితి ఉత్సవాలను నిర్వహించుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని ప్రతిపక్ష పార్టీలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. జగన్ ను ముఖ్యంగా హిందూ వ్యతిరేకిగా చిత్రీకరిస్తున్నాయి. కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి నేపథ్యంలో అందరూ ఇళ్లలోనే వినాయక చవితి నిర్వహించుకోవాలని, వినాయక విగ్రహాలు, వినాయక మండపాలు పెట్టడానికి వీలులేదని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చెయ్యటంతో ఈ విషయంపై రగడ నెలకొంది.

English summary

The decision of the Jagan government not to allow public celebrations of Vinayaka Chaviti in the state of Andhra Pradesh has now gone so far as to target opposition parties for Jagan. It is well known that after Jagan Mohan Reddy took over as the Chief Minister of Andhra Pradesh, on a number of occasions, there was widespread criticism that Jagan was anti-Hindu. The government's recent decision not to hold the Vinayaka Chaviti celebrations on public Places as an excuse to hold the corona epidemic has once again become a weapon for opposition parties to target Jagan.