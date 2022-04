విజయసాయిరెడ్డి అవినీతి చిట్టాపై జగదాంబ సెంటర్లో చర్చకు సిద్ధమా? బుద్దా వెంకన్న సవాల్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి నేత బుద్దా వెంకన్న వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డిని టార్గెట్ చేసి తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఉత్తరాంధ్రకు విజయసాయిరెడ్డి శనిలా దాపురించాడని బుద్దా వెంకన్న ఆరోపించారు. విజయసాయిరెడ్డి గజదొంగ అని, నరరూప రాక్షసుడు అని, బహిరంగంగా ఉరి వేయాలంటూ బుద్దా వెంకన్న తీవ్రపదజాలంతో విజయసాయి రెడ్డిపై విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Buddha Venkanna challenged whether Vijayasai Reddy was ready to discuss the corruption log at the Jagdamba Center, including the survey numbers. Buddha Venkanna alleged that sai reddy corruption went peaks in uttarandhra region.