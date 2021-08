జగన్ బెయిల్ రద్దుపై సీబీఐ కోర్టు ఏం తేల్చనుంది... నేడే తీర్పు... సర్వత్రా టెన్షన్.. టెన్షన్...

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి బెయిల్ అంశంపై గత కొన్నాళ్లుగా చర్చోపచర్చలు జరుగుతున్నాయి. బెయిల్ రద్దు అవుతుందని... ఆయన జైలుకు వెళ్లడం ఖాయమని ఎంపీ రఘురామతో పాటు జగన్ ప్రత్యర్థి వర్గం ఆయన్ను పదేపదే టార్గెట్ చేస్తూ వస్తోంది. జగన్ ఎలాంటి షరతులు ఉల్లంఘించలేదని... కాబట్టి ఆయన బెయిల్ రద్దయ్యే అవకాశమే లేదనే ధీమాలో వైసీపీ శ్రేణులు ఉన్నాయి. ఈ ఇరువురిలో ఎవరి వాదన నెగ్గబోతుందనేది నేడు తేలిపోనుంది. జగన్ బెయిల్ రద్దు అంశంపై నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టు బుధవారం(ఆగస్టు 25) తుది తీర్పు వెల్లడించనుంది.

Hyderabad CBI court will deliver the final verdict over CM Jagan bail cancel petition.The court hearings on this case ended on July 25th and the verdict kept in reserve to deliver on August 25th.