నేడు పోలవరంపై కేంద్ర జలశక్తిశాఖ ఆధ్వర్యంలో కీలకభేటీ.. సమావేశంలో నాలుగు రాష్ట్రాలు; అజెండా ఇదే!!

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి కేంద్ర జల శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ సమావేశం నిర్వహించనుంది. ఈ కీలక సమావేశానికి ఏపీ, తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్, ఒరిస్సా రాష్ట్రాల సీఎస్ లు, జల వనరుల శాఖ అధికారులు హాజరు కానున్నారు. కేంద్ర జల శక్తి శాఖ కార్యదర్శి పంకజ్ కుమార్, కేంద్ర అటవీ పర్యావరణ శాఖ కార్యదర్శి రామేశ్వర గుప్త అధ్యక్షతన జరగనున్న ఈ సమావేశంలో నాలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శులు, జలవనరుల శాఖ అధికారులు పాల్గొననున్నారు.

A key meeting will be held today on Polavaram under the auspices of the Central Department of Water Resources. CSs and water resources department officials of AP, Telangana, Chhattisgarh and Odisha states will participate in the meeting on flood and backwater issues.