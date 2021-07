ఏపీకి మూడు ఎయిర్ పోర్టులు-రఘురామ ప్రశ్నకు కేంద్రం జవాబు-పేర్లు రాష్ట్రాల ఇష్టమే

Andhra Pradesh

దేశవ్యాప్తంగా ఎయిర్ ట్రాఫిక్ పెంచేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్న కేంద్రం.. ఏపీలోనూ విమానాశ్రయాల అభివృద్ధికి సహకారం అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఏపీలో మూడు కొత్త విమానాశ్రయాలకు అనుమతులు ఇచ్చినట్లు ఇవాళ లోక్ సభలో వెల్లడించింది. వైసీపీ రెబెల్ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా పౌరవిమానయానశాఖ సహాయమంత్రి జనరల్ వీకే సింగ్ ఈ మేరకు సమాధానం ఇచ్చారు.

the union government on today says that it has given permission to three new airports in ap, reply to a question from ysrcp mp raghurama krishnam raju.