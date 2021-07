విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ : ఏపీ హైకోర్టులో కేంద్రం అఫిడవిట్ .. వరుస షాకులిస్తున్న కేంద్రం !!

Andhra Pradesh

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ వ్యవహారంలో కేంద్రం ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. అటు పార్లమెంటులో సభ్యులు అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు 100% ప్రైవేటీకరణ చేసి తీరుతామని చెబుతూనే, కోర్టులో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన పిటిషన్ లకు హైకోర్టుకు అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది. కేంద్రం దాఖలు చేసిన అఫిడవిట్లో స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు కేంద్రానికి ఉన్న పూర్తి అధికారాలను స్పష్టంగా పేర్కొంది. ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో కోర్టులు జోక్యం చేసుకోవని, కాబట్టి ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా వేసిన పిటిషన్లను కొట్టివేయాలని కేంద్రం విజ్ఞప్తి చేసింది.

The Center is not backing down on the privatization of the Visakhapatnam steel plant. It has filed an affidavit in the High Court against the privatization of the Visakhapatnam steel plant, saying it would be 100% privatized in response to questions from members of parliament. The affidavit filed by the Center clearly states the full powers of the Center for privatization of the steel plant. The Center has appealed to the courts not to interfere in such matters and therefore to dismiss the petitions filed against privatization.