వైసీపీకి డిపాజిట్లు రావు - జగన్‌ పిల్లిలా...పిరికిపందలా : పుంగనూరులో గెలుస్తున్నాం- చంద్రబాబు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను చూస్తుంటే వచ్చే ఎన్నికల్లో వైసీపీకి డిపాజిట్లు కూడా రావని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు చెప్పారు. ఏపీలో పార్టీల పొత్తుల పైన చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో ఆయన ఇదే అంశం పైన కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఎన్నికల పొత్తుల గురించి కామెంట్‌ చేయనని చెప్పిన చంద్రబాబు.. అవసరాన్ని బట్టి పొత్తులపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసారు. రాష్ట్ర ప్రజలు జగన్‌ ప్రభుత్వంతో విసిగిపోయి ఉన్నారని చెప్పుకొచ్చారు. రాజకీయ పార్టీలు ఉమ్మడిగా పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. రాజకీయ పార్టీలు పొత్తులు పెట్టుకుంటూ ఉంటాయన్నారు. రాజకీయ పార్టీలు పొత్తులు పెట్టుకుంటూ ఉంటాయని వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

TDP Cheif Chandra Babu fire on CM Jagan on his administraion and says YSRCP will not get even deposits in up coming elections.