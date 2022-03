చరిత్రహీనులుగా వైసీపీనేతలు; జగన్ మూడు ముక్కలాటకి హైకోర్టుతీర్పు చెంపపెట్టు: చంద్రబాబు, లోకేష్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మూడు రాజధానులు, సీఆర్డీఏ రద్దు పిటిషన్లపై ఏపీ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును స్వాగతిస్తున్నాం అని ఇప్పటికే తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు పేర్కొన్న విషయం తెలిసిందే. రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలి అని రాజధాని రైతులకు మద్దతు గా పోరాటం చేసిన టిడిపి జాతీయ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు హైకోర్టు తాజా తీర్పును స్వాగతించారు.

English summary

Chandrababu and Lokesh respond to High Court judgment on 3 Capitals, CRDA. Chandrababu said that the YSRCP leaders will be left as historyless. Lokesh says Jagan has slapped by High Court verdict on three capitals.