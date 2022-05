జగన్ టార్గెట్ గా చంద్రబాబు "బాదుడే బాదుడు" టూర్లు.. ఏ మేరకు సక్సెస్ అవుతారో?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేసి ప్రజాక్షేత్రంలో పాలనా వైఫల్యాలను ఎండగట్టాలని శతవిధాల ప్రయత్నిస్తున్నారు. నిత్యం వైసిపి వైఫల్యాలపై విరుచుకు పడుతున్న చంద్రబాబు ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లి తెలుగుదేశం పార్టీకి ప్రజా మద్దతును కూడగట్టడానికి ఇప్పటి నుండే రంగంలోకి దిగుతున్నారు. మరో రెండేళ్లలో ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో జగన్ టార్గెట్ గా పావులు కదుపుతున్నారు.

English summary

Chandrababu 'Badude Badudu' Tours will be organized from today as Jagan Target. Chandrababu will take part in protests across the state over rising prices and increased taxes.