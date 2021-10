దోపిడీ ప్రభుత్వంపై తిరుగుబాటు చెయ్యండి: కుప్పం పర్యటనలో ప్రజలకు చంద్రబాబు పిలుపు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు రెండవ రోజు కూడా కుప్పం నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్నారు. సొంత నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్న చంద్రబాబు వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పై నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. చిత్తూరు జిల్లాలోని గ్రానైట్ పరిశ్రమలను హస్తగతం చేసుకొని వైసిపి నాయకులు దోచుకుంటున్నారని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఆరోపించారు. త్వరలోనే వైసీపీ నాయకుల ఆట కట్టిస్తామని పేర్కొన్న చంద్రబాబు ప్రజలు తిరుగుబాటు చేసే రోజు తొందరలో వస్తుందంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

TDP chief Chandrababu has lashed out at the ruling YSRCP govt. Chandrababu called on the people to revolt against the government which was robbing them of taxes.