దాడి చేసి రివర్స్ కేసులా ? టీడీపీతో పెట్టుకుంటే కాలగర్భంలోనే ; దేవినేని కుటుంబానికి చంద్రబాబు పరామర్శ

oi-Dr Veena Srinivas

దేవినేని ఉమాపై దాడి, ఆపై అరెస్ట్ ఘటనల నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమ నివాసానికి చేరుకుని టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు దేవినేని ఉమా కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు పర్యటన నేపథ్యంలో గొల్లపూడిలో కూడా ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. వైసిపి దళిత సంఘాల నాయకులు చంద్రబాబుని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీగా మోహరించి పరిస్థితిని పర్యవేక్షించారు.

English summary

TDP chief Chandrababu went gollapudi and console family members of Devineni Uma. He assured that the Telugu Desam Party would support Devineni Uma and his family. Speaking to media, Chandrababu alleged that YCP leaders had attacked Devineni Uma and filed reverse cases against him. chandrababu requested to governor intervene in this illegam mining issue and order to probe.