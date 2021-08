ఆదివాసీలను వేధిస్తున్న జగన్ సర్కార్ .. పోలవరం నిర్వాసితులు, బాక్సైట్ తవ్వకాలతో ముడిపెట్టి చంద్రబాబు ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

రాష్ట్రంలో సందర్భం ఏదైనా వైసీపీ సర్కార్ ను టార్గెట్ గా చేసి విమర్శలు గుప్పించడం పనిగా పెట్టుకున్న చంద్రబాబు నాయుడు తాజాగా మరోమారు ప్రపంచ ఆదివాసి దినోత్సవం సందర్భంగా జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేశారు. మొన్నటికి మొన్న జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో చేనేత కార్మికులకు సంక్షేమ ఫలాలు అందించామని, టీడీపీ హయాంలో నేతన్నలకు స్వర్ణయుగమని పేర్కొన్న చంద్రబాబు, వైసిపి హయాంలో చేనేతలు చీకటి రోజులను చూస్తున్నారంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. నేతన్నలకు ఇవ్వాల్సిన రాయితీలను తగ్గించి వైసీపీ ప్రభుత్వం చేనేతను చిన్నచూపు చూస్తోందని, నేతన్నలను దారుణమైన పరిస్థితుల్లోకి నెడుతోందని, నేతన్నల దుర్భర పరిస్థితులను చూస్తే తన మనస్సు కలచివేస్తోంది అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

వైసీపీ పాలనలో నేతన్నలకు తీరని ద్రోహం .. వారి బ్రతుకులు చీకట్లో, నేతన్నల దుస్థితిపై చంద్రబాబు

English summary

Chandrababu Naidu, who took to Twitter today to wish the World Tribal Day on the occasion of Tribal Day, criticized the YCP government for harassing tribals in Polavaram in Andhra Pradesh. Chandrababu rebuked the fires for forcibly evacuating houses without paying compensation. Chandrababu also fires on government is promoting bauxite mining in visakha agency, the YCP mining mafia has not stopped exploiting.