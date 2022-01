అశ్లీలనృత్యాలు, డ్రగ్స్, కేసినోకల్చర్ లో ఏపీ మొదటి స్థానంలో: గుడివాడ మంత్రిపైనా చంద్రబాబు ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై, ఏపీ లోని వైసీపీ సర్కార్ పాలన పై టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమరావతిలోని టిడిపి పార్టీ కార్యాలయంలో పార్టీ సీనియర్ నేతలతో సమావేశమైన చంద్రబాబు నాయుడు ఏపీలో రాజకీయ పరిస్థితులపై చర్చించారు. రాష్ట్రంలో తాజాగా చోటు చేసుకున్న అనేక పరిణామాలపై ఆయన ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పించారు.

English summary

Chandrababu slams that AP is number one in pornographic dances, drugs and casino culture in ysrcp regime. Chandrababu demanded that strict action should be taken on the minister who operated the casino in Gudivada.