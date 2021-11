ఆడపడుచులను దూషించటం ఆరాచక పాలనకు నాంది - మనసు కలిచివేసింది : జూ ఎన్టీఆర్ ఎమోషనల్...!!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో జరిగిన ఘటన..చంద్రబాబు రోదన...అంశం పైన ప్రముఖ సినీ హీరో..జూనియర్ ఎన్టీఆర్ స్పందించారు. ఆయన ఈ అంశం పైన మాట్లాడుతూ తన అభిప్రాయం స్పష్టం చేసారు. ప్రతీ మనిషి మాట్లాడే మాట వారి వ్యక్తిత్వాన్ని తెలిచయేస్తుందన్నారు. రాజకీయాల్లో విమర్శలు..ప్రతివిమర్శలు సహజమే అయినా అవి ప్రజా సమస్యలపైనే ఉండాలని సూచించారు. వ్యక్తిగత దూషణలు సరికాదని జూనియర్ వ్యాఖ్యానించారు. శుక్రవారం అసెంబ్లీలో జరిగిన ఘటన తన మనసును కలిచివేసిందని చెప్పారు.

Chandrababu Row: Junior NTR Reacts says that not to get the family members into politics and asks to stop the bad culture