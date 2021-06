అమరావతిలో చంద్రబాబు సాధన దీక్ష : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానూ నిరసన దీక్షలు, సీఎం జగన్ కు టీడీపీ డిమాండ్స్ ఇవే !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రోజు రాష్ట్రవ్యాప్త నిరసనకు పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టీడీపీ సాధన దీక్ష పేరుతో నిరసన దీక్షలను నిర్వహిస్తోంది. కరోనా బాధితులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలనే ప్రధాన డిమాండ్ తో ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు సాధన దీక్షలో కూర్చున్నారు. అమరావతి టిడిపి పార్టీ కార్యాలయంలో సాధన దీక్షను చేపట్టిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ముందు ప్రధాన డిమాండ్లను ఉంచారు.

కోవిడ్ బాధితుల కోసం చంద్రబాబు సాధన దీక్ష , డిమాండ్స్ ఇవే.. రేపు ఆందోళనలకు టీడీపీ పిలుపు

It is learned that Telugu Desam Party leader Chandrababu Naidu today called for a statewide protest in Andhra Pradesh. With this, TDP is organizing protests all over the state of Andhra Pradesh under the name of Sadhana Deeksha. Chandrababu Naidu sat in Sadhana Deeksha today with the main demand to the government to support the corona victims. Chandrababu, who took up the protest at the TDP office in Amaravati, put the main demands before the government.