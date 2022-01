టీడీపీని ఇబ్బంది పెట్టిన వారి భరతం పడతాం; కమీషన్ వేసి శిక్షిస్తాం: కార్యకర్తల సమావేశంలో చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు వైసీపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. శుక్రవారంనాడు రెండో రోజు కుప్పం నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్న చంద్రబాబు కుప్పం ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి లో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ ను చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో చంద్రబాబు పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పార్టీ శ్రేణుల్లో నూతనోత్సాహం నింపే ప్రయత్నం చేశారు. టిడిపిని ఇబ్బంది పెట్టిన వారిని వదిలిపెట్టబోనని చంద్రబాబు తేల్చి చెప్పారు. మరో రెండేళ్ల తర్వాత రాష్ట్రానికి మరోసారి సీఎం అవుతానని చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Chandrababu says that tdp will get power again, he revealed that those who had tortured and filed false cases on TDP would be punished by a commission. Chandrababu made several key remarks at the TDP activists meeting.