కేఈ ఫ్యామిలీకి చంద్రబాబు షాక్: డోన్ అభ్యర్థి ప్రకటన; రివర్స్ షాక్ యోచనలో కేఈసోదరులు!!

కర్నూలు జిల్లా రాజకీయాలలో చంద్రబాబు పర్యటన పెను మార్పులను తీసుకు వస్తుందా? గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా చంద్రబాబు ముందస్తుగానే డోన్ నియోజకవర్గ టిడిపి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిని ప్రకటించడం చంద్రబాబుకు తలనొప్పులు తెస్తుందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది. మొదటి నుండి కర్నూలు జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా ఉన్న కేఈ కృష్ణమూర్తి కుటుంబం చంద్రబాబు తాజా నిర్ణయంతో పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పి బయటకు వెళుతుందేమో అన్న చర్చ జరుగుతుంది.

Chandrababu gave a shock to the KE krishnamurthy family and announced the name of Dharmavaram Subbareddy as the Dhone assembly candidate. It is a discussion that the Ke brothers are planning to resign.