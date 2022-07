జగన్ పై పగతో.. ఏపీలో చంద్రబాబు స్లీపర్ సెల్స్.. రోబో సినిమాలోలా డిస్ట్రక్షన్ చిప్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై సోషల్ మీడియా వేదికగా తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. తాజాగా విజయమ్మ గౌరవ అధ్యక్ష పదవికి ప్లీనరీ వేదికగా రాజీనామా చేసిన తర్వాత చంద్రబాబు జగన్మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తూ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. తల్లిని గెంటేసిన వ్యక్తి ప్రజలకు ఏం మేలు చేస్తారు అంటూ చంద్రబాబు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఇక చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలకు విజయ సాయి రెడ్డి ఎదురు దాడి చేశారు. చంద్రబాబు కు చిప్ దొబ్బిందని, స్లీపర్ సెల్స్ ను కూడా రంగంలోకి దించాడని ఘాటుగా విరుచుకుపడుతున్నారు.

English summary

YSRCP MP Vijayasai Reddy targeted Chandrababu. It was alleged that Chandrababu entered the field of sleeper cells in AP out of grudge against Jagan. MP slams that Chandrababu has been given a destruction chip like in the movie Robo.