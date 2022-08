జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్లాన్ ఇదే: లీక్ చేసిన ఆప్తుడు: టీడీపీ నుంచి కలిసొచ్చేదెవరు..!!

Andhra Pradesh

అమరావతి: రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అనే పేరు సృష్టించిన ప్రకంపనల తీవ్రత ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు దీన్ని సజీవంగా ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తోన్నారు. తెలుగుదేశం, ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడికి ప్రత్యామ్నాయంగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌‌ పేరును తెర మీదికి తీసుకొచ్చారు. కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా- జూనియర్ భేటీతో టీడీపీలో చాపకింద నీరులా విస్తరించినట్లు భావిస్తోన్న అసంతృప్తి, అసమ్మతిని ఆ పార్టీ అగ్ర నాయకత్వాన్ని చుట్టే ప్రయత్నాలకు శ్రీకారం చుట్టారు.

YSRCP leader and former minister Kodali Nani said that Jr NTR will take over Telugu Desam while Chandrababu Naidu and his Nara Lokesh will float a new political party.