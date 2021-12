చెడ్డీగ్యాంగ్స్: గుజరాత్ నుండి ఏపీకి.. నిర్ధారించిన పోలీసులు, ఫోటోలు విడుదల; విజయవాడలో టెన్షన్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చెడ్డీగ్యాంగ్ తిరుగుతున్నారు అన్న వార్తలు ఏపీ ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. మోస్ట్ డేంజరస్ గా చెప్పుకునే చెడ్డీగ్యాంగ్ ఏపీలో తిరుగుతున్నారని సమాచారం అటు ప్రజలకు, పోలీసులకు ముచ్చెమటలు పట్టిస్తోంది. ప్రజల భయాందోళన దూరం చెయ్యటానికి, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు పోలీసులు చెడ్డీ గ్యాంగ్ ను పట్టుకోవటం కోసం రంగంలోకి దిగారు. అయితే ఏపీలో సంచరిస్తున్నది నిజమైన చెడ్డి గ్యాంగ్ నా లేక ఆ గ్యాంగ్ పేరు చెప్పుకొని మరెవరైనా దొంగలు దోపిడీలకు పాల్పడుతున్నారా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు చేసిన విజయవాడ పోలీసులు ఈ వ్యవహారంపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఏపీలో దోపిడీలకు పాల్పడుతుంది నిజమైన చెడ్డి గ్యాంగ్ అని తేల్చారు. వారి ఫోటోలను విజయవాడ సీపీ విడుదల చేశారు.

English summary

The Cheddi gang in the AP caused people fear. Police have released their photos confirming that the Cheddi gang came to AP from Gujarat. 8 special teams were deployed in the field to catch the Cheddi gang.