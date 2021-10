జగన్ కేబినెట్ ప్రక్షాళన ముహూర్తం ఫిక్స్ - మంత్రుల తాజా రిక్వెస్ట్ : సీఎం మాత్రం ఇలా..!!

Andhra Pradesh

ఏపీ కేబినెట్ ప్రక్షాళన ఎప్పుడు. కొద్ది రోజులుగా ఏపీ పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న డిస్కషన్ ఇదే. ప్రస్తుతం ఉన్న మంత్రులు తాము ఎంత కాలం ఇంకా పదవుల్లో ఉంటాయో తెలియదంటూ నైరాశ్యంలో కనిపిస్తున్నారు. తమకు మంత్రి పదవి ఖాయమని నమ్మకంతో ఉన్నవారు సీఎం ప్రకటన వైపు చూస్తున్నారు. 2019, జూన్ 8న జగన్ కేబినెట్ లో మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేసారు. వారిని మంత్రులుగా ఎంపిక చేసిన సమయంలోనే రెండున్నారేళ్లు మాత్రమే పదవుల్లో ఉంటారని సీఎం స్పష్టం చేసారు. ప్రస్తుతం ఉన్న మంత్రుల్లో 90 శాతం వరకు మార్పులు తప్పవని చెప్పారు.

seem to be CM Jagan may re shuffle his cabinet nin December second half. some ministers asking for time for another six months.