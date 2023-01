నిన్ను అసెంబ్లీకి పంపించే బాధ్యత నాది... నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉండు!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

సినీ పరిశ్రమలో పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ రాజకీయ నేతగా మారడానికి జనసేన ఏర్పాటు చేశారు. పార్టీ ఏర్పాటు తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో పోటీచేయకుండా ఏపీలో తెలుగుదేశం పార్టీకి మద్దతు ప్రకటించారు. 2019 ఎన్నికల్లో పోటీకి దిగినప్పటికీ విజయం సాధించలేకపోయారు. ఆ పార్టీ తరఫున ఒక ఎమ్మెల్యేనే ఎన్నికయ్యారు. పవన్ కూడా రెండు నియోజకవర్గాల్లో ఓటమిపాలు కావడం జనసేన శ్రేణులను నిరుత్సాహానికి గురిచేసింది.

English summary

As he belongs to a strong Kapu community, YCP on one side and BJP on the other tried to woo Chiranjeevi but he politely rejected their offers.