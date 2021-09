జగన్ గారు అర్థంచేసుకోండి - మెగాస్టార్ అప్పీల్ : సాయి పల్లవిపై చిరంజీవి మదిలో - ఇలా..బయట పెట్టేసారు ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

మెగాస్టార్ చిరంజీవి తెలుగు సినీ పరిశ్రమలోని సమస్యల పైన ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. అసలు సమస్యను ప్రస్తావించారు. రెండు తెలుగు ప్రభుత్వాలు సహకరించాలని కోరారు. లవ్ స్టోరీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో పాల్గొన్న చిరంజీవి సినీ పరిశ్రమ కరోనా సమయంలో ఏ రకంగా ఎదుర్కొన్నదీ..ఇప్పుడు ఎటువంటి సమస్యలతో ఉన్నదీ వివరించారు. ఏదైనా ముందుగా చూసి కొనుగోలు చేస్తామని...కానీ, సినిమా మాత్రమే తమ మీద నమ్మకంతో కొన్నాక చూస్తారని చెప్పుకొచ్చారు. కరోనా తరువాత సినిమా నిర్మాణ ఖర్చు భారీగా పెరిగి..భారంగా మారిందన్నారు.

English summary

"I cannot accept Sai Pallavi to do a role as my sister" said Megastar Chiranjeevi at Lovestory pre release function. Chiranjeevi also had appealed to telugu state govts over tickets.