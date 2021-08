ఎన్టీఆర్ నటుడుగా అధికారంలోకి రాలేదు-ఇలా చేయటం వలనే : సినీ పరిశ్రమలోనూ- సీజేఐ ఎన్వీ రమణ..!!

Andhra Pradesh

మాతృభాష లేనిదే మనిషికి మనుగడ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎన్వీ రమణ స్పష్టం చేసారు. తెలుగు భాషను కాపాడుకునేందుకు ఉద్యమస్థాయిలో భాషావేత్తలు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

వీధి అరుగు- దక్షిణాఫ్రికా తెలుగు సంఘం నిర్వహించిన తెలుగు భాషా దినోత్సవ సదస్సులో ఆయన వర్చువల్ గా పాల్గొన్నారు. అమ్మభాషను మాట్లాడడం ఓ గౌరవంగా భావించాలని సీజేఐ సూచించారు. ఆంగ్లం మోజులో పడి తెలుగు భాషను నిర్లక్ష్యం చేయడం తగదన్నారు.

English summary

CJI NV Ramana experessed his opinion on NTR who came in to power in short time. CJI appeal to save mother tongue telugu in all stages.