వైఎస్ జగన్ జన్మదినం అపురూపం: వెండినాణెం, రావిఆకు, కోడిగుడ్డు, రకరకాల పూలపై సీఎం రూపం

ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి పుట్టినరోజు వేడుకలను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అభిమానులు అంగరంగ వైభవంగా జరుపుతున్నారు. వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు అయితే జగన్ పై ఉన్న తమ అభిమానాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి పోటీ పడుతున్నారు. విభిన్న రీతిలో అభిమానాన్ని వ్యక్తం చేయడమే కాకుండా, అనేక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. రక్తదాన శిబిరాలు, అన్నదాన శిబిరాలు, మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలు వంటి ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడే, సేవా కార్యక్రమాలను సైతం నిర్వహిస్తున్నారు.

On the occasion of CM Jagan's birthday, with Jagan photo art on a silver coin, Jagan photo art with pencil shades on peepul leaf and flowers, Navratnas on eggs showered their admiration towards Jagan.