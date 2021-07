సీఎం జగన్ బంపరాఫర్..మంత్రులు పిచ్చ హ్యాపీ : ఆశావాహులకు మరింత టెన్షన్: అక్కడే..అసలు ట్విస్ట్..!!

Andhra Pradesh

ముఖ్యమంత్రి జగన్ తన కేబినెట్ సహచరులకు బంపరాఫర్ ఇచ్చారు. రెండేళ్ల పదవీ కాలం పూర్తి చేసుకున్న మంత్రులకు సీఎం జగన్ తొలుత పెట్టిన డెడ్ లైన్ మరో ఆరు నెలలకు ముగియనుంది. దీంతో... అసలు జగన్ కేబినెట్ లో ఉండేదెవరు...కొత్తగా వచ్చే దెవరు అనే చర్చ మొదలైంది. ఇదే సమయంలో ఈ రెండేళ్ల కాలంలో మంత్రుల పని తీరు మీద అనేక మార్గాల ద్వారా సీఎం సమాచార సేకరణ చేసారు. ప్రభత్వం..పార్టీ పరంగా వారి సేవలను పరిగణలోకి తీసుకున్నారు. వారికి నియోజకవర్గాలు..ఇన్ ఛార్జ్ మంత్రులుగా సక్సెస్ రేట్..శాఖల పైన పట్టు వంటి అంశాలు అన్నింటికి మార్కులు వేస్తున్నారు.

English summary

As speculations were rife that AP Cabinet expansion would soon take place, CM Jagan had decided to extend the tenure of cabinet ministers to another six months.