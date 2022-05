సీఎం జగన్ టూర్ - కొత్త టర్న్ : ప్రధానితో సహా - చంద్రబాబుకు చెక్ పెట్టేలా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ముఖ్యమంత్రి జగన్ అభివృద్ధి విస్మరించారు. ఒక్క పరిశ్రమ లేదు. అభివృద్ధి లో ఏపీ వెనక్కు వెళ్లిపోయింది. వీటికి సీఎం జగన్ చెప్పబోతున్న సమాధానం ఏంటి. ప్రభుత్వ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న అంచనాలు ఎలా ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి జగన్ మూడేళ్ల పాలన పూర్తయింది. ఈ మూడేళ్ల కాలంలో సీఎం పూర్తిగా తన మేనిఫెస్టో అమలు..సంక్షేమం పైనే ఫోకస్ చేసారు. దానిని ప్రధానంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే లక్షా 30 వేల కోట్లకు పైగా ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ ద్వారా లబ్దిదారులకు అందించారు. ఈ రెండేళ్లలోనూ దీనినే కొనసాగించనున్నారు.

English summary

AP CM Jagan Davos tour with huge expectations on investements and industries for the state, It may lead to new trun in CM's political target.