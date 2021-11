తల్లి విజయమ్మతో కలిసి తండ్రి పేరుతో పురస్కారాలు : ఒకే వేదిక మీదకు- వైఎస్సార్ అవార్డుల ప్రధానం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

సీఎం జగన్ తన తండ్రి పేరుతో అందచేస్తున్న అవార్డుల కార్యక్రమానికి తల్లితో కలిసి హాజరయ్యారు. గవర్నర్ తో అవార్డులు ప్రధానం చేయించినా...తల్లి విజయమ్మ హజరు అందరినీ ఆకర్షించింది. ముఖ్యమంత్రి గా ప్రమాణ స్వీకారం నాడు తల్లి విజయమ్మకు సైతం తెలంగాణ...తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రులతో కలిసి వేదిక పైన అవకాశం కల్పించారు. ఆ తరువాత ఇడుపుల పాయలో జరిగే కార్యక్రమాల్లో మాత్రమే జగన్ - విజయమ్మ కలిసి ఒకే కార్యక్రమంలో కనిపించే వారు. ఇక, షర్మిల తెలంగాణలో పార్టీ ఏర్పాటు తరువాత విజయమ్మ ఎక్కువ సమయం అక్కడే ఉంటున్నారు.

English summary

AP CM Jagan gave away the YSR awards on AP formation day in presence of his mother and Governor to the people and organisations excelling in various fields.