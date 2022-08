Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ ముఖ్య‌మంత్రి వైఎస్ జ‌గ‌న్మోహ‌న్‌రెడ్డి చెప్పిన‌దాని ప్ర‌కారం త‌న‌కు 40 నుంచి 50 వ‌ర‌కు అసెంబ్లీ సీట్లు వ‌చ్చివుండాల్సింద‌ని జ‌న‌సేన అధినేత ప‌వ‌న్‌క‌ల్యాణ్ వ్యాఖ్యానించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. తాను ఒక కులానికి చెందిన‌వాడినైతే, ఆ కుల‌మంతా త‌న‌కు ఓట్లు వేసిన‌ట్లైతే అన్ని సీట్లు సాధించ‌గ‌లిగేవాడిన‌నేది ప‌వ‌న్ అభిప్రాయం. కానీ గ‌త ఎన్నిక‌ల్లో జ‌న‌సేన రాజోలు సీటును ఒక్క‌దాన్నే గెలుచుకోగ‌లిగింది. అక్క‌డి నుంచి విజ‌యం సాధించిన రాపాక వ‌ర‌ప్ర‌సాద్ వైసీపీకి అనుబంధ స‌భ్యుడిగా కొన‌సాగుతున్నారు. ప‌వ‌న్ కూడా భీమ‌వ‌రం, గాజువాక నుంచి పోటీచేసిన‌ప్ప‌టికీ స్వ‌ల్ప ఓట్ల తేడాతో ఓట‌మి పాల‌య్యారు.

English summary

It is known that Jana Sena chief Pawan Kalyan commented that according to Andhra Pradesh Chief Minister YS Jaganmohan Reddy, he should have got 40 to 50 assembly seats.