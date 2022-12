ఆ నిర్ణయాలపై సీఎం జగన్ సీరియస్ - వెంటనే రద్దు చేయండి..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

CM Jagan Serious: ముఖ్యమంత్రి జగన్ సీరియస్ అయ్యారు. అధికారుల నిర్ణయాలను వెంటనే రద్దు చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ విభాగాల్లో అవుట్ సోర్సింగ్ సిబ్బందిని తొలిగిస్తున్నారంటూ వార్తలు వచ్చాయి. దీని పైన సీఎంఓ ఆరా తీసింది. ఒక ప్రభుత్వ విభాగంలొ కొంత మంది అవుట్ సోర్సింగ్ సిబ్బందిని తొలిగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. సిబ్బందిని తొలిగించటం పైన సీరియస్ అయిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే ఆ ఉత్తర్వులను వెనక్కు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారం పైన ప్రభుత్వ విధానాన్ని ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామక్రిష్ణారెడ్డి వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఎవరినీ తొలగించే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేసారు.

English summary

CM Jagan Serious on officials decision to terminate some of the out sourcing Employees, ordered to with draw the decision.