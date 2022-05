మంత్రులతో తేల్చేసిన సీఎం జగన్ -టీడీపీ వారితోనూ మాట్లాడండి : మీ మనుషులను పంపడమేంటి...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ముఖ్యమంత్రి జగన్ కొత్త మంత్రులకు దిశా నిర్దేశం చేసారు. తన ఆలోచనలను స్పష్టం చేసారు. సుతిమెత్తని హెచ్చరికలు చేసారు. ఖచ్చితంగా ప్రతీ మంత్రి బాధ్యత తీసుకోవాలని తేల్చి చెప్పారు. మంత్రివర్గ పునర్‌వ్యవస్థీకరణ తర్వాత తొలిసారి కేబినెట్‌ భేటీ జరిగింది. అధికారిక అజెండా ముగిసిన తరువాత..మంత్రులతో సీఎం రాజకీయ అంశాలను ప్రస్తావించారు. మంత్రులతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ గడప గడపకూ ప్రభుత్వం కార్యక్రమం గురించి కీలక సూచనలు చేసారు. ఈ కార్యక్రమం అవసరం..తాను ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న విషయాన్ని మంత్రులకు వివరించారు. ఇంటింటికీ వెళ్లి మూడేళ్లలో ప్రభుత్వం వారికి ఏం చేసిందో వివరాలతో సహా చెప్పాలని మంత్రులకు సూచించారు.

English summary

CM Jagan clearly says every minister and MLA' must participate in gadapa gadpa ku prabhutvam programme. stated that no excuse for any one.