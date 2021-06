కేంద్రం Vs రాష్ట్రాలు-నిన్న విజయన్,నేడు జగన్-గ్లోబల్ టెండర్లపై గొంతెత్తిన సీఎం-అందర్నీ ఏకం చేసేలా

Andhra Pradesh

వ్యాక్సిన్ కొనుగోళ్ల విషయంలో కేంద్రం అనుసరిస్తున్న పాలసీపై రాష్ట్రాల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. మీ దారేదో మీరు చూసుకోండి అన్నట్లుగా ఆ విషయాన్ని రాష్ట్రాలకే వదిలేయడంపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇది ఒకరకంగా కేంద్రం తమ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకోవడమేనని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విమర్శిస్తున్నాయి. నిన్నటికి నిన్న ఇదే అంశంపై పినరయి విజయన్ 11 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు లేఖలు రాయగా... తాజాగా ఏపీ సీఎం జగన్ అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు దీనిపై లేఖలు రాశారు.

CM Jagan appealed to the CMs of all the states to rise same point to bring to the notice of the Center the difficulties in terms of vaccine availability in the states. In a letter to the CM's, He said global tenders were called for the purchase of vaccines but not a single bid was filed.He said the approval of global tenders was in the hands of the Center. He was of the view that the situation was changing as a dispute arose between the Center and the states