Jagananna thodu: రెండో విడత సంక్షేమం..నగదు బదిలీ: 3.70 లక్షల మందికి బెనిఫిట్

అమరావతి: వీధి వ్యాపారులకు ఆర్థికంగా చేయూతను అందించడానికి ఉద్దేశించిన జగనన్న తోడు రెండో విడత కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ ఉదయం ప్రారంభించారు. ఈ పథకం కింద 3 లక్షల 70 వేల మంది లబ్దిదారులకు 10,000 రూపాయల వడ్డీ లేని రుణాన్ని మంజూరు చేశారు. తాడేపల్లిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో నిధులను వారి అకౌంట్‌కు బదలాయించారు. మొత్తం 370 కోట్ల రూపాయల మేర నగదును వారి బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు అంశాలను ప్రస్తావించారు.

AP govt released Rs 370 crore at the rate of Rs 10,000 in the accounts of 3.70 lakh small traders across the state under the Jagananna Thodu scheme. To this end, Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy disbursed amount virtually from his camp office.