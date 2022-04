సీఎం జగన్ అపరిచితుడి నిర్ణయాలతో రాష్ట్రవిభజన కంటే ఎక్కువ నష్టం జరుగుతుంది: చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి అధినేత ఏపీ మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. టిడిపి జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అనాలోచిత నిర్ణయాలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రివర్స్ లో నడుస్తోందని విమర్శలు గుప్పించారు. సోమవారం టిడిపి స్ట్రాటజీ కమిటీ సమావేశంలో మాట్లాడిన చంద్రబాబు రాష్ట్రంలో తాజా పరిస్థితులపై, జగన్ మోహన్ రెడ్డి పాలన పై మండిపడ్డారు. ఏపీలో అరాచక పాలనపై నిత్యం మండిపడుతున్న చంద్రబాబు తాజా పరిణామాలపై జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేశారు.

English summary

Chandrababu criticized CM Jagan for saying that stranger decisions would do more harm to the state. Chandrababu was incensed that AP was running in reverse with Jagan's decisions..