Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఇటీవల కాలంలో ప్రభుత్వ సంక్షేమ వసతి గృహాలలోనూ, యూనివర్సిటీ హాస్టల్ లలోనూ పెడుతున్న భోజనం విద్యార్థుల ఆగ్రహానికి కారణంగా మారింది. బల్లులు, ఎలుకలు, బొద్దింకలు, కప్పలు .. ఇలా రకరకాల జీవులు భోజనంలో వస్తుండటం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోనూ ఆందోళనకు కారణంగా మారింది. కలుషిత ఆహారం తిని విద్యార్థులు చాలా మంది ఆసుపత్రుల పాలు అవుతున్న పరిస్థితులు విద్యార్థుల, తల్లిదండ్రుల ఆగ్రహానికి కారణం అవుతున్నాయి.

English summary

The incident of a frog in Upma in previous, and now a cockroach in the meal took place in the hostel mess of Adikavi nannayya University. And the incident of crow feather in the meal in Andhra University hostel mess.