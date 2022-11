భార్య అస్థికలు పోయాయని పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు.. ఏపీలో షాకింగ్ కంప్లైంట్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మనకు విలువైన వస్తువులు ఏవైనా పోయినప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉంటాం. ముఖ్యంగా బంగారం, నగలు, నగదు, వాహనాలు వంటి వాటిని ఎవరైనా చోరీ చేస్తే పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసి, దొంగని పట్టుకొని తమ వస్తువులు తమకు ఇప్పించాలని కోరుతూ ఉంటాం. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో పోలీసుల వద్ద ఒక విచిత్రమైన ఫిర్యాదు నమోదు అయ్యింది. ఇక ఆ ఫిర్యాదు ఏమిటో తెలిస్తే సామాన్యులు కూడా షాక్ అవ్వడం పక్కా..

English summary

The shocking incident took place in Palakollu in AP where the husband complained to the police station that his died wife's bones were missing.