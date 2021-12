వైసీపీ ఎమ్మెల్యే సంచలన నిర్ణయం- రూ 8.20 కోట్ల సొంత నిధులతో : ప్రభుత్వానికి నష్టమా- హట్ టాపిక్ గా...!!

Andhra Pradesh

ఏపీ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే నిర్ణయం హాట్ టాపిక్ గా మారుతోంది. ఎమ్మెల్యే తన సొంత నిధులతో రోడ్ల రిపేర్లకు ముందుకు వచ్చారు. రాష్ట్రంలోని ఆర్దిక పరిస్థితులు..బకాయిల కారణంగా కొత్తగా పనులు చేయటానికి కాంట్రాక్టర్లు ముందుకు రావటం లేదు. ఇక, ఏపీలో కొంత కాలంగా రోడ్ల మరమ్మత్తుల అంశం రాజకీయ వివాదంగా మారింది. ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తరువాత ఈ రెండున్నారేళ్ల కాలంలో రోడ్ల మరమ్మత్తులు చేపట్టకపోవటం పైన పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వస్తున్నాయి.

English summary

As there is news that no contractor is coming forward to handle works in AP, YCP MLA had decide to put his own money of Rs. 8.20 cr for work