అసలే కరోనా కష్టాలు.ఏ రోగమొచ్చినా సరే టెస్టులు , స్కానింగ్ లు..ఏపీ, తెలంగాణలో దోచుకుంటున్న డాక్టర్లు

కరోనా మహమ్మారి విజృంభణతో పనులు లేక,వ్యాపారాలు దెబ్బతిని, కొన్ని కుటుంబాలు కరోనా మహమ్మారికి బలై ఆరోగ్య , ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకున్నాయి. ఇక ఇదే సమయంలో తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణా , ఆంధ్రప్రదేశ్ లలో ఏ రోగం వచ్చినా సరే టెస్టులు, స్కానింగ్ లు , సదరు ఆసుపత్రిలోనే మందులు కొనుగోలు చేయడం వంటి వాటితో డాక్టర్లు దోచుకు తింటున్నారు.ఆసుపత్రికి వెళ్లాలంటే చేతిలో పది వేలు పెట్టుకుని వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు సామాన్యులకు ఇబ్బందికరంగా మారాయి.

With the corona pandemic boom, businesses were damaged, and some families were caught up in the health and financial crisis caused by the corona pandemic. At the same time, doctors are being robbed of tests, scans and purchases of medicines at the hospital, no matter what the disease is. This is effecting on common people .