తిరుమల శ్రీవారికి కరోనా ఎఫెక్ట్ ... భారీగా తగ్గిన స్వామి హుండీ ఆదాయం, ఏకంగా 800 కోట్లు నష్టం !!

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి కరోనా ఎఫెక్ట్ పడింది. స్వామివారి హుండీ ఆదాయం గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. వెంకటేశ్వరుడి హుండి ఆదాయాలపై కరోనావైరస్ కారణంగా చోటుచేసుకున్న ఆర్థిక సంక్షోభం భారీ ప్రభావాన్ని చూపింది. దేశంలోని అత్యంత సంపన్న హిందూ దేవాలయం అయిన తిరుమలలో గత ఏడాది కాలంలో హుండి ఆదాయం రూ .800 కోట్లకు పైగా నష్టపోయినట్టు సమాచారం.

Coronavirus-induced financial crisis has had a huge impact on Hundi revenues of Lord Venkateswara at Tirumala. In all, the richest Hindu temple in the country lost more than Rs 800 crore in Hundi collections during the past one year.