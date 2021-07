Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విద్యా రంగానికి సంబంధించి ఇప్పటికే పలు నిర్మాణాత్మక చర్యలు చేపట్టిన జగన్ సర్కారు ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచే నూతన విద్యా విధానాన్నీ అమలు చేయాలని భావిస్తున్నది. కొత్త పాలసీలో చదువులు, బడుల గతిని సమూలంగా మార్చేసేలా సంచలన విధానాలను రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. అదే సమయంలో కొవిడ్ కారణంగా మూతపడిన స్కూళ్లను ఆగస్టు 16 నుంచి పున:ప్రారంభించాలనీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. తాడేపల్లి క్యాంప్ కార్యాలయంలో శుక్రవారం 'నాడు నేడు' కార్యక్రమం, అంగన్వాడీలపై సమీక్ష సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఆదేశాలిచ్చారు. వివరాలివి..

English summary

After witnessing a dip in COVID-19 cases, the andhra pradesh government have decided to reopen schools. Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy has directed the schools to resume the physical classes from 1 to 12 from August 16, as all teachers and staff will get fully vaccinated by then. cm jagan on Friday conducted a review on the Nadu- Nedu program of the education department at the camp office in Tadepalli.