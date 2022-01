తిరుపతిలో కోవిడ్ పంజా; కిట్ల లేమి, వైద్యుల కొరతతో ఆసుపత్రులలో రోగుల ఇక్కట్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

చిత్తూరు జిల్లాను కరోనా మహమ్మారి వేధిస్తోంది. తిరుపతిలో విపరీతంగా కేసులు పెరుగుతున్న పరిస్థితి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఇదే సమయంలో తిరుపతి ఆసుపత్రిలో వైద్య సదుపాయాల లేమి, వైద్యుల కొరత ప్రస్తుతం ప్రధాన సమస్యగా మారింది. భయంకరమైన కోవిడ్ పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేందుకు సంసిద్ధత లేకపోవడం గత కొన్ని రోజులుగా చిత్తూరు జిల్లాను వెంటాడుతోంది. రోజురోజుకూ కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతున్నప్పటికీ, టెస్ట్ కిట్‌ల కొరత కారణంగా చాలా మందికి కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయడం లేదు.

English summary

Covid throws paw in Tirupati. Lack of kits and a shortage of doctors have made the condition of hospitals worse. shortage of doctors due to corona effected to them.