చిరంజీవి ఊసరవెల్లి, పవన్ కళ్యాణ్ ల్యాండ్ మైన్; రాష్ట్రపతి ఎన్నికలపైనా సీపీఐ నారాయణ సంచలనం!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఏపీ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు ఎన్డీయేకు మద్దతు ఇవ్వటంపై నారాయణ మండిపడ్డారు. అంతేకాదు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఆయన సోదరుడు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పై సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తిరుపతిలో మీడియాతో మాట్లాడిన సీపీఐ నారాయణ చిరంజీవి ఊసరవెల్లి అంటూ, పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ల్యాండ్ మైన్ అంటూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

CPI Narayana said that Chiranjeevi is a chameleon and Pawan Kalyan is like a land mine. CPI's Narayana asked why they are voting for the BJP candidate in the presidential election even center has done nothing to AP.