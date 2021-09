గులాబ్ తుఫాను మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల తక్షణ సాయం : సమీక్షలో సీఎం జగన్ కీలక ఆదేశాలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం గులాబ్ తుఫాను ప్రభావంతో వణికిపోతోంది. గులాబ్ తుఫాను ప్రభావం, అనంతర పరిస్థితులపై సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల కలెక్టర్లతో, వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు. తుఫాన్ అనంతర పరిస్థితులను, అందిస్తున్న తక్షణ సహాయక చర్యలను అధికారులు ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డికి తెలియజేశారు.

గులాబ్ తుఫాను ఎఫెక్ట్ .. ఉత్తరాంధ్రలో వర్ష బీభత్సం ; ప్రమాద స్థాయిలో జలాశయాలు, స్తంభించిన జనజీవనం

English summary

CM Jagan has directed the authorities to provide immediate relief of Rs 5 lakh to the families of those died due to Cyclone Gulab. He advised authorities in review not to lag behind in helping the victims and to deal with the cyclone affected areas with a humanity.