తరుముకొస్తున్న జావద్ తుపాను.!ఉత్తరాంధ్రాకు ముప్పు.!అప్రమత్తమైన జిల్లా ఎస్పీ అమిత్ బర్థార్

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

శ్రీకాకుళం/హైదరాబాద్ : ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంపై విరుచుకు పడేందుకు శర వేగంతో ముంచుకొస్తోంది జావద్ తుపాను. జావద్ తుపాను ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు పెద్ద యెత్తున ప్రమాదం పొంచి ఉందని వాతావరణ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని జిల్లా అధికారులకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జేరీ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ప్రాణ నష్టం సంభవించకుండా ఉండేందుకు ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సూచిస్తోంది. దీంతో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల అధికారులు అప్రమత్తమైనట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

Cyclone Jawad is sinking at breakneck speed to pound the state of Andhra Pradesh. Meteorological officials have said that Uttaranchal districts are at high risk of being affected by Hurricane Jawad .