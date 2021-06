Andhra Pradesh

ఏపీలో వైసీపీ తరఫున గెలిచి ఆ పార్టీపైనే నిత్యం యుద్దం చేస్తున్న రెబెల్‌ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజుతో పార్టీ అధినేత, సీఎం జగన్‌ వార్‌ నానాటికీ ముదురుతోంది. నిత్యం ఏదో ఒక సమస్యపై వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకునపెట్టేలా సీఎం జగన్‌కు రఘురామ లేఖలు సంధిస్తుండగా.. దానికి కౌంటర్‌గా ప్రభుత్వం తెరచాటు ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తోంది. రఘురామపై వేటు కోరుతూ లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లాకు వైసీపీ పలుమార్లు లేఖలు రాసినా ప్రయోజనం లేకపోవడంతో తాజాగా సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టుకు తమ న్యాయవాదిలో లేఖలు రాయించినట్లు తెలుస్తోంది.

political war between ysrcp chief, andhrapradesh cm ys jagan and thier party's rebel mp raghurama krishnam raju has been intensified. but there is a debate between public that this will help to whom ?