కాణిపాకంలో ప్రమాణం చేస్తా ; దమ్ముందా.. చంద్రబాబూ వస్తావా ? డిప్యూటీ సీఎం నారాయణ స్వామి సవాల్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం నారాయణస్వామి, చంద్రబాబు నాయుడిపై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తూనే ఉన్నారు. గత కొద్ది రోజులుగా చంద్రబాబుని టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పిస్తున్న నారాయణస్వామి ఇటీవల చంద్రబాబు నాయుడు, నారా లోకేష్ ఏ పార్టీ పొత్తులతో కాకుండా ఒంటరిగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగి గెలిస్తే తాను చంద్రబాబు ఇంట్లో పాకీ పని చేస్తానంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక టీడీపీ నేతలు సైతం నారాయణస్వామి వ్యాఖ్యలపై తమదైన శైలిలో విరుచుకుపడ్డారు. మళ్ళీ మరోమారు చంద్రబాబుపై నారాయణ స్వామి ధ్వజమెత్తారు.

English summary

Deputy CM Narayanaswamy challenged to chandrababu that he would promise allegiance to all the allegations leveled against himin kanipakam temple. Narayanaswamy challenged Chandrababu to come to the kanipakam temple if he had the courage. He said he would write off his property to Chandrababu if he proved that he had acquired it illegally.